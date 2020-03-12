Denizli’de baraj suları çekilince ortaya çıkan mezarlık

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Derbent Mahallesi, 1967 yılında baraj yapılacağı için o dönem alınan bakanlar kurulu kararı ile mevcut arazisinin 10 kilometre ilerisine taşınarak yeniden kuruldu.

Barajın yapılması ile eski yerleşim yerindeki evler başta olmak üzere cami, okul ve mezarlık sular altında kaldı.

MEZARLIK VE YIKILAN YAPILAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Aradan geçen yıllarda bölgede baş gösteren kısmi kuraklık nedeniyle baraj suları çekilince eski Derbent Mahallesi'ndeki cami minaresi başta olmak üzere mezarlık ve yıkılan yapılar gün yüzüne çıktı.

53 YIL SONRA

Yaklaşık 53 yıl sonra suların çekilmesi ile ortaya çıkan eski yerleşim yeri havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde cami minaresinin ve mezarların halen ayakta kaldıklarının görülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

DUA EDİYORLAR

Suların yüksek olduğu dönemlerde bazı vatandaşların balık tutmaya ve piknik yapmaya geldikleri baraj arazisi şimdi ise suların çekilmesi ile ortaya çıkan mezarlığa vefat eden akrabalarına dua etmek için geliyor.