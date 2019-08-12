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Denizli'de bir adam kestiği ağacın altında öldü

Acıpayam ilçesinde 4 gündür kayıp olan 55 yaşındaki Mevlüt Bağ, kestiği ağacın altında ölü olarak bulundu.

İHA | 12.08.2019 - 09:51..
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Jandarma, 4 gün önce evinden çıkarak bir daha dönmeyen 55 yaşındaki Mevlüt Bağ için arama- kurtarma çalışması başlattı. Aramalar ise ilk kez bugün sonuç verdi.

Denizli'de bir adam kestiği ağacın altında öldü

AĞACIN ALTINDA KALDI

Aramada Bağ'ın cansız bedeni ormanlık alanda tomrukların altında bulundu. Yapılan tespitler sonucunda Bağ'ın ormana odun kesmek için gittiği ve kestiği ağacın altında kaldığı anlaşıldı.

Denizli'de bir adam kestiği ağacın altında öldü

Denizli'de bir adam kestiği ağacın altında öldü VİDEO

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İncelemelerin ardından ise Bağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bağ’ın cesedinin yerini ise koyun otlatmak için Değirmendere Mahallesi Tuz Deresi mevkisine giden çobanların çevreye yayılan kokudan şüphelenerek buldukları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Denizli'de bir adam kestiği ağacın altında öldü

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