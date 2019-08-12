Denizli'de bir adam kestiği ağacın altında öldü

Jandarma, 4 gün önce evinden çıkarak bir daha dönmeyen 55 yaşındaki Mevlüt Bağ için arama- kurtarma çalışması başlattı. Aramalar ise ilk kez bugün sonuç verdi.

AĞACIN ALTINDA KALDI

Aramada Bağ'ın cansız bedeni ormanlık alanda tomrukların altında bulundu. Yapılan tespitler sonucunda Bağ'ın ormana odun kesmek için gittiği ve kestiği ağacın altında kaldığı anlaşıldı.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İncelemelerin ardından ise Bağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bağ’ın cesedinin yerini ise koyun otlatmak için Değirmendere Mahallesi Tuz Deresi mevkisine giden çobanların çevreye yayılan kokudan şüphelenerek buldukları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.