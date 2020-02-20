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Denizli'de bir araç trafik polisine çarptı

Denizli'de bir araç, önce kontrol için durdurulan kamyonete ardından evrak kontrolü yapan trafik polisine çarpması sonucu 1 polis yaralandı.

İHA | 20.02.2020 - 04:09..
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Denizli-Antalya karayolu Tavas Kavşağı yakınlarında, yolda alkol, hız kontrolü ve emniyet kemeri gibi denetimler gerçekleştirmek için gerekli tedbirleri aldıktan sonra uygulamaya başlayan trafik polislerinden Erkan T., T.Ç. idaresindeki 45 FP 881 plakalı kamyonette evrak kontrolü yapmaya başladı.

UYGULAMA NOKTASINI FARKETMEDİ

Bu sırada uygulama noktasına fark etmeyen O.Y., 20 U 0353 plakalı otomobili ile önce kamyonete ardından polis memuru Erkan T.’ye çarptı.

1 POLİS YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan trafik polisi Erkan T. yere düşerek yaralandı. Polise ilk müdahaleyi önce meslektaşları yaparken, ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Erkan T., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Erkan T.’nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirilirken, sürücü O.Y. de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Denizli'de bir araç trafik polisine çarptı

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