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Denizli'de bir midibüs kundaklandı

Pamukkale'de kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kundaklanan park halindeki midibüs metal yığınına döndü.

DHA | 06.01.2020 - 08:09..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi 3406 Sokak'ta saat 22.30 sıralarında, boş alanda park halindeki trafikten men edilmiş midibüs, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından içerisine yanıcı madde atılarak kundaklandı.

Denizli'de bir midibüs kundaklandı

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Midibüsün yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Midibüste çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sararken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına köpük sıkarak müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Denizli'de bir midibüs kundaklandı

3 ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinden kaçarak uzaklaşan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler kısa süre içerisinde kaçan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de bir midibüs kundaklandı

Denizli'de bir midibüs kundaklandı

Denizli'de bir midibüs kundaklandı

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