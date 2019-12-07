Denizli'de bir şahıs, iki arkadaşını uykusunda öldürdü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlardan dava adamı olmaz

İstanbul'da gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı'nda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören Belediyesi'inde meydana gelen skandalla ilgili de bir açıklama yaptı.