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Denizli'de bir şahıs, iki arkadaşını uykusunda öldürdü

Yabancı uyruklu şahıs arkadaşlarından birinin boğazını kesti, diğerini ise karnından bıçakladı.

İHA | 07.12.2019 - 14:47..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklı Mahallesi'nde, 3 katlı binanın 2. katındaki dairede T.N., isimli şahıs, aynı evde kaldığı yabancı uyruklu 2 arkadaşı ile tartıştı.

Şahıs daha sonra, arkadaşları uykudayken birinin bıçakla boğazını kesip diğerini ise karnından bıçaklayarak öldürdü.

TESLİM OLDU

Şahıs ardından sabah saatlerinde üstü kanlar içinde karakola giderek, cinayet işlediğini söyleyip teslim oldu. T.N.’nin beyanı üzerine olay yerine giden ekipler, evdeki iki kişiyi yataklarında ölü halde buldu.

Denizli'de bir şahıs, iki arkadaşını uykusunda öldürdü

KİMLİKLERİ BELİRLENECEK

Evde incelemeler yapan ekipler, kimlikleri henüz belirlenemeyen şahısların cenazelerini otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Denizli'de bir şahıs, iki arkadaşını uykusunda öldürdü

Denizli'de bir şahıs, iki arkadaşını uykusunda öldürdü

Denizli'de bir şahıs, iki arkadaşını uykusunda öldürdü

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