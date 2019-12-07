Denizli'de bir şahıs, iki arkadaşını uykusunda öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklı Mahallesi'nde, 3 katlı binanın 2. katındaki dairede T.N., isimli şahıs, aynı evde kaldığı yabancı uyruklu 2 arkadaşı ile tartıştı.
Şahıs daha sonra, arkadaşları uykudayken birinin bıçakla boğazını kesip diğerini ise karnından bıçaklayarak öldürdü.
TESLİM OLDU
Şahıs ardından sabah saatlerinde üstü kanlar içinde karakola giderek, cinayet işlediğini söyleyip teslim oldu. T.N.’nin beyanı üzerine olay yerine giden ekipler, evdeki iki kişiyi yataklarında ölü halde buldu.
KİMLİKLERİ BELİRLENECEK
Evde incelemeler yapan ekipler, kimlikleri henüz belirlenemeyen şahısların cenazelerini otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırdı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.