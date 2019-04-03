Denizli'de boğazı kesilen kadının evi kan içinde kaldı

Denizli'nin Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, aralarında bir süredir geçimsizlik olan ve ayrı yaşayan Y.D.(58), eşi A.D.’nin (48) bulunduğu eve geldi. Burada bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı.

Evde yaşanan tartışmanın ardından Y.D, eşi A.D.’yi boğazından bıçakla kesti.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kendini evin dışına atan A.D. komşuları tarafından çağrılan ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. A.D.’nin yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

EVİ KAN İÇİNDE KALDI

Öte yandan, olay sonrası kadın kanlar içinde sokağa çıkarken evin merdivenlerine, parmaklıklara ve duvarlara dokunduğu ve evinin birçok bölümünün kan içinde kaldığı görüldü. Polis ekipleri ev ve çevresinde incelemelerini sürdürürken, olay sonrası kaçan Y.D.’nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.