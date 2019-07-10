Denizli'de caminin yardım kutusuna dadanan hırsız

Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi’ndeki Hacıkaracalar Camii’ne giren bir şahsın, elektronik yardım sandığı kutusunda biriken parayı çalması anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, kulağında bluetooth kulaklık olan şahıs camiye geliyor. Ayakkabılarını çıkaran şahıs bir süre camide geziniyor ve caminin yardım kutusunu fark ediyor.

Şüpheli, kutuyu bir güvenlik kamerasının gördüğünü fark edince bu defa yönünü değiştirerek kameraya doğru gidiyor ve kırarak devre dışı bırakıyor.

Denizli'de camiden yardım kutusunu çalan hırsız

ÖNCE SAYGIDAN AYAKKABISINI ÇIKARDI, SONRA PARAYI ÇALDI

Sonrasında ise yanında tornavida olduğu tahmin edilen şüpheli kutuyu bu tornavida ile kırarak içerisindeki 500 TL’yi çalıyor.

Sadece birkaç dakika süren hırsızlık olayı vakit namazı için cemaatin camiye gelmesi ile fark ediliyor. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra şahsı yakalamak için çalışma başlattı.