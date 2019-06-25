taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.806
Euro
6.621
Altın
1419.59
Borsa
95182.49
Gram Altın
265.222

Denizli'de çay parası kavgası

Bir kahvede, çay parası nedeniyle çıkan tüfek ve bıçağın da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

DHA | 25.06.2019 - 00:23..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Denizli'de bir kahvede çay parasından meydana geldi.

İddiaya göre, S.Ş.'ye ait kahveye gelen ve bir süre oturduktan sonra içtikleri çayın ücretini ödemeden kalkmak isteyen bir grup ile işyeri sahibi arasında tartışma çıktı.Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

Kahvehane sahibi S.Ş.'nin kardeşleri K.Ş. ve S.Ş.'nin de dahil olduğu tüfek ve bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından ve başından yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda 7 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri tarafından olayda kullanıldığı ileri sürülen bir bıçak ve bir tüfek ele geçirildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de çay parası kavgası

Denizli'de çay parası kavgası

Denizli'de çay parası kavgası

Denizli'de çay parası kavgası

Denizli'de çay parası kavgası

Denizli'de çay parası kavgası

Denizli'de çay parası kavgası

Denizli'de çay parası kavgası

Denizli'de çay parası kavgası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

1023
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

506
Kadir Topbaş, İmamoğlu'nu tebrik etti

Kadir Topbaş, İmamoğlu'nu tebrik etti

157
İŞKUR Genel Müdürü'nün seçim yorumu

İŞKUR Genel Müdürü'nün seçim yorumu

508
Motorine zam

Motorine zam

347
Büyükçekmece'de Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseldi

Büyükçekmece'de Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseldi

196
Çipras'tan Türkiye'ye sondaj uyarısı

Çipras'tan Türkiye'ye sondaj uyarısı

790
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir