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Denizli’de dağda düşüp yaralanan 2 İranlı kurtarıldı

Tırmandıkları dağda düşerek yaralanan İran uyruklu iki kişi, yaklaşık 5 saatlik bir çalışmayla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

İHA | 02.12.2018 - 06:54..
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Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde meydana geldi. Amatör dağcılık yaptıkları öne sürülen İran uyruklu şahıslar Mohsen Jamaıi (27) ve Ramin Sasari (30), bugün öğle saatlerinde Çamlık diye adlandırılan ormanlık alandan Bağbaşı Dağı’na tırmandı. Dağda henüz bilinmeyen bir nedenle düşen ve yaralanan şahıslar, dağda mahsur kaldı. Yaralılar durumu saat 16:00 sıralarında 112 Acil servisine bildirdi.

Denizli’de dağda düşüp yaralanan 2 İranlı kurtarıldı

YAKTIKLARI ATEŞLE BULUNDULAR

Karanlığında bastırması ile ekiplere yerlerini tarif edemeyen yaralılar için AFAD ekipleri sirenler çalarak yaralıların yerlerini tespit etmeye çalıştı. Yerleri öğrenilemeyen şahıslara AFAD ekipleri telefonla ulaşılarak ateş yakmaları istendi. Yaktıkları ateşle yerleri tespit edilen şahıslar için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ateş yakılan ve yaralıların yerlerinin belirlendiği bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Dağ Arama Kurtarma (DAK) ve çeşitli kurtarma ekipleri yaralıları kurtarmak için harekete geçti. Bölgenin arazi ve yol şartlarının uygun olmaması nedeniyle dağın bir kısmına kadar dağ araçları ile giden ekipler, yolun büyük bir kısmını yaya olarak tırmandı. Ekipler yaralıların bulunduğu kayalık alana, yaklaşık 4 buçuk saat süren tırmanma sonucu saat 20:30 sıralarında ulaştı. Bölgede 2 ambulans hazır olarak bekletildi.

BÖLGEYİ DRONE İLE AYDINLATTILAR

Kayalık alanda güçlükle tırmanan ekipler, yaralıları sedyelere koyarak indirme çalışması başlattı. Dağlık alana dağılan ve yaralıları kurtarmak için seferber olan ekipler, kurtarma çalışmalarına karanlığın olumsuz etkisine karşı altına ışık bağladıkları drone aracını kurtarma ekiplerinin üzerinde havalandırarak bölgeyi aydınlattı.

Denizli’de dağda düşüp yaralanan 2 İranlı kurtarıldı

70 KİŞİ ARAMAYA KATILDI

Yaklaşık 70 arama kurtarma görevlisinin katıldığı çalışmalarda yaralıları 5 buçuk saat süren çalışma sonucu saat 00:30 sıralarında sedyelerle ambulansların bulunduğu alana getirdi. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde kırık meydana gelen yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili ayrıca soruşturma başlatıldığı da bildirildi.

Denizli’de dağda düşüp yaralanan 2 İranlı kurtarıldı

Denizli’de dağda düşüp yaralanan 2 İranlı kurtarıldı

Denizli’de dağda düşüp yaralanan 2 İranlı kurtarıldı

Denizli’de dağda düşüp yaralanan 2 İranlı kurtarıldı

Denizli’de dağda düşüp yaralanan 2 İranlı kurtarıldı

Denizli’de dağda düşüp yaralanan 2 İranlı kurtarıldı

Denizli’de dağda düşüp yaralanan 2 İranlı kurtarıldı

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