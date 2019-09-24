Denizli'de dayak yiyen kadına kimse yardım etmedi

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İklim aktivistinin BM'deki konuşması tarihe geçti

Dünyanın en büyük sorunlarından biri olan küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için eylemleri ile tanınan 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg BM İklim Zirvesi'nde konuştu.