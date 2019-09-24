Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi 838 sokak üzerinde bir kadın, yanına gelen erkek tarafından darbedildi.
DEFALARCA VURDU, İNSANLAR İZLEDİ
Defalarca kadına vuran şahsa, yoldan geçenler sadece bakmakla yetindi. Kimsenin olayı umursamaması, görüntüleri izleyen vatandaşların tepkisini çekti. Darbedilen kadın olay yerinden ayrılırken, darbeden maganda ise arkasından koştu.
O ANLAR KAMERADA
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Denizli'de dayak yiyen kadına kimse yardım etmedi ViDEO