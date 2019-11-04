Denizli'de DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu yakalandı

Denizli emniyetinin gerçekleştirdiği operasyonda, DEAŞ ensubu olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Ekim'de operasyon düzenlendi. DEAŞ'ın Suriye'nin Haseke kenti sözde istihbarat sorumlusu olduğu belirtilen ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen, ismi açıklanmayan şüpheli ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

SÖZDE İSTİHBARATÇI TUTUKLANDI

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen şüphelilerden adliyeye sevk edilen DEAŞ üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.