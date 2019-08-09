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Denizli'de deprem bölgesinde 380 çadır kuruldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başta olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlardan 329 personel görev yaparken, vatandaşlar için 380 aile çadırı kuruldu.

AA | 09.08.2019 - 02:58..
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesi Armutalanı köyü yakınlarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD koordinasyonunda devam ediyor.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun alanda koordine ettiği çalışmalara 14 kurum ve kuruluş katkı veriyor. İyileştirme çalışmaları, 50'si AFAD arama kurtarma personeli olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlardan 329 personelle yürütülüyor.

Denizli'de deprem bölgesinde 380 çadır kuruldu

380 AİLE ÇADIRI KURULDU

Bölgedeki vatandaşların barınması için 360'ı AFAD bölgesel lojistik merkezlerinden getirilen 380 aile çadırı kuruldu.

Barınma, beslenme ve yaşam malzemelerinin sevk edildiği bölgeye 26 genel maksat çadırı ulaştırıldı.

Geceyi çadırlarda geçirecek vatandaşlara Türk Kızılay tarafından 250 battaniye ve 100 yatak verildi, 20 mutfak seti kullanıma sunuldu.

Denizli'de deprem bölgesinde 380 çadır kuruldu

Bölgenin enerji ihtiyacı için 4 jeneratör kuruldu, 5 ekip alanda görevlendirildi, 22 kişilik teknik ekip hasar tespit analizine başladı.

Sahada koordinasyonun merkezden sağlanması için iki AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 10 kişilik psikososyal destek ekibi, depremin vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini silmek üzere çalışma yürütüyor.

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