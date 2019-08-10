Denizli'de domuzu sürükleyen 4 kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Çameli ilçesinde bulunan ağaçlık alandaki yaban domuzu, avcı tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

ÖLDÜRÜP 5 KİLOMETRE SÜRÜKLEDİLER

Öldürülen domuz, daha sonra C.Ü.'nün kullandığı traktörün römorkuna iple bağlandı. Çameli-Fethiye yolunda giden traktörün arkasında domuzun cansız bedeni, yaklaşık 5 kilometre sürüklendi. Durumu gören diğer sürücüler, olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki toplarken, Çameli Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Görüntülerden yola çıkan jandarma, traktör sürücüsü C.Ü. ile römorkta yolculuk yapan K.Ü., R.Ü. ve Ç.E.'yi gözaltına aldı.

TUTANAK TUTULDU

İfadeleri alınan 4 şüpheli, haklarında tutanak tutularak, para cezası kesilmesi için Denizli Doğayı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Sürüklenen ölü domuzun, şüpheliler tarafından dere yatağına atıldığı öğrenildi.