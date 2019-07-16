Denizli'de drift yapan magandaya ceza yağdı

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna otomobiliyle gelen Süleyman Ç., burada drift yapmaya başladı.

DRİFT YAPIP KAÇTI

Otomobiliyle yaptığı hareketlerde çevredekileri tehlikeye sokan sürücü, defalarca otomobiliyle kendi ekseni etrafında dönüp ardından hızlıca uzaklaştı. İhbar üzerine plakası belirlenen otomobili takibe alan Denizli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, takibe aldığı otomobili ve sürücüyü yakaladı.

5 BİN 100 TL CEZA, 2 AY TRAFİKTEN MEN

Polis ekipleri, Süleyman Ç.'ye 5 bin 100 TL para cezası kesti. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken otomobili de 2 ay trafikten men edildi.

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DRİFT YAPMA ANI KAMERADA

Öte yandan sürücünün drift yapma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde beyaz bir otomobil, akaryakıt istasyonunun önüne gelerek defalarca kendi ekseni etrafından dönüyor ve ardından hızla uzaklaşıyor.



