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Denizli'de dur ihtarına uymadı, polis aracına çarptı

Polisin dur ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, polis otosuna çarparak yakalandı. Yakalanan sürücü ve yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı.

DHA |
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Denizli'de dur ihtarına uymadı, polis aracına çarptı

Denizli'de Necip Ali Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine kamyonet sürücüsünü durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü Yiğit Ünay, kullandığı 20 ACF 562 plakalı kamyonet ile kaçtı.

POLİS ARACINA ÇARPTI, YAKALANDI

Polis ekipleri ile sürücü arasında, bir süre kovalamaca yaşandı.

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Ünay, takip sırasında kendisini durdurmak isteyen polislerin aracına çarptı.

Yaralananın olmadığı kaza sonrası sürücü Yiğit Ünay ve yanında bulunan kişi, gözaltına alındı.

Denizli'de dur ihtarına uymadı, polis aracına çarptı

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