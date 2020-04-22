Denizli'de dur ihtarına uymadı, polis aracına çarptı

Polisin dur ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, polis otosuna çarparak yakalandı. Yakalanan sürücü ve yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı.

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Putin ile Selman'ın petrol görüşmesi kötü bitti

Rusya ile Suudi Arabistan'ın petrol konusunda anlaşamadığı OPEC+ zirvesinden önce, Selman ve Putin'in sert bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.