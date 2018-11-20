Denizli'de düşen uçağın yeri tespit edildi

Dün sabah saatlerinde, Denizli Çardak Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için kalkan, TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi.

Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta biri öğretmen pilot, diğeri öğrenci pilot, iki kişi bulunuyordu. Uçaktan en son saat 10.26'da, Merkezefendi İlçesi yakınlarında 'acil durum' bilgisi alınmıştı.

Aydın merkezli Uçuş Akademisi'ne ait uçakla bir daha telsiz teması kurulamaması üzerine bölgeye karadan ve havadan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Önce Denizli'de düşen keşif uçağının yeri tespit edildi. Uçağın Denizli Merkezefendi ilçesi güneyinde Babadağ'ın devamı seklinde uzanan Başkarcı Dağı'nda düştüğü saptandı.

Ardından sabaha kadar süren arama çalışmalarında enkaza ulaşıldı.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Valilikten daha sonra yapılan açıklamada enkazda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

ANNE VE BABA DA OLAY YERİNE GELDİ

Kazada düşen uçağın içerisinde bulunan teknisyen Merve Altun’un ağabeyi İbrahim Altun’un da arama çalışmalarını takip etmek için Denizli’ye geldiği ayrıca Altun’un anne ve babasının da Afyonkarahisar’dan, gece geç saatlerde Denizli’ye geldi.