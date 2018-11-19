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Denizli'de eğitim uçağı düştü

Merkezefendi ilçesinde düşen eğitim uçağı için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

DHA | 19.11.2018 - 11:40..
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Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde bir eğitim uçağı düştü.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama- kurarma çalışması başlatıldı.

"UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ ALANA ULAŞMAYA ÇALIŞYORUZ"

Denizli Valisi Hasan Karahan, uçağın düştüğünü doğrulayarak, bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin yönlendirildiğini duyurdu. Vali Karahan, "Düşüş nedeni henüz bilinmiyor. Hava şartlarından mı teknik bir nedenden mi olduğu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düştüğü tahmin edilen alana ulaşılmaya çalışılıyor. Sivil havacılık, AFAD, diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyor" diye konuştu.

Denizli'de eğitim uçağı düştü

Denizli'de eğitim uçağı düştü

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