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Denizli'de eğlence mekanında kavga: 1 yaralı

Denizli'de alkollü bir eğlence merkezinde çıkan kavgada bir kişi kafasına tabanca kabzasıyle vurularak yaralandı. Kavga esnasında ateş alan tabanca paniğe sebep oldu.

İHA | 28.01.2020 - 06:09..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pamukkale Bulvarı üzerindeki alkollü bir eğlence mekanında, içeride eğlenen iki grup arasında tartışma yaşandı.

SİLAH ATEŞ ALDI

Tartışma mekanın dışına taştı. Grup üyelerinden biri belindeki tabancayı çıkararak B.M., isimli şahsın kafasına silahının kabzası ile vurdu. Bu sırada tabanca ateş alınca büyük panik yaşandı.

KAVGAYI ÇALIŞAN VE MÜŞTERİLER AYIRDI

Kavgayı araya giren eğlence mekanı çalışanları ile diğer müşteriler ayırdı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bölgede detaylı bir inceleme yaparken, yaralı şahıs ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya karışan ve isimleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de eğlence mekanında kavga: 1 yaralı

Denizli'de eğlence mekanında kavga: 1 yaralı

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