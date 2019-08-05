Denizli-Antalya karayolu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde, yoldaki kazaların önüne geçilmesi amacıyla yolun karşısına geçilmemesi için yol ortasındaki refüje demir bariyer yapıldı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Yol üzerine yapılan üst geçitten yolun karşısına geçen bir şahıs cep telefonu ile yaşanan hırsızlığı kayıt altına aldı. At arabası ile yol kenarında duran bir kadın, demir bariyerlerden birinin yerinde olmadığını fark etti. Ardından demir bariyerin refüjde olduğunu gören kadın bariyeri kaldırarak götürmek istedi. Kadın ilk denemesinde bariyeri kaldıramayınca yere bıraktı sonra çevresini kolaçan ederek ikinci denemede bariyeri kaldırmayı başararak at arabasının üstüne koydu. Kadın daha sonrasında ise gözden kayboldu.

Denizli'de at arabasıyla gelip demir bariyer çaldı ViDEO

"DEVLETİN MALINI ÇALMAK BU KADAR KOLAY"

Hırsızlık anını çeken vatandaşın ise çekim esnasında ‘devletin malını çalmak bu kadar kolay’ demesi ise dikkatlerden kaçmadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ise çalınan bariyerin yerine yenisi yaptığı gözlendi.