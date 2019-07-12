Denizli'de evi yanan anne 4 çocuğuyla sokakta kaldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın 2. katında Öztürk ailesinin yaşadığı daire yanmaya başladı.

Yatak odasında başlayan ve kısa sürede tüm daireyi saran alevler evi harabeye çevirdi.

Dairelerinin borcunun yeni bittiğini söyleyen anne hayırseverlerden yardım bekliyor.

ÇIKAN YANGINDA EV HARABEYE DÖNDÜ

Evin yatak odasında şarjdan yeni çıkarılan telefonun bataryasının patlaması sonucu yaşanan yangında, alevler kısa süre de evi sarararak 2 saatte daireyi kullanılamaz hale getirdi. Anne Cemile Öztürk, baba Ali Öztürk ve çocuk yangın sonrası evsiz kaldılar. Yangında evdeki eşyaların tamamı da yanarak kullanılamaz hale geldi.

YARDIMA İHTİYAÇLARI VAR

3 katlı binanın 2. katında yaşayan aile, evleri yandıktan sonra Ali Öztürk'ün babasına ait olan ve üst katta bulunan dairede kalmaya başladılar. Annesini 20 gün önce kaybeden Ali Öztürk babasının da sağlık problemleri olduğundan dolayı uzun süreli kalamayacaklarını dile getirdi. Sonrasında ise ne yapacaklarını bilmeyen ve çaresiz olan aile yardım talep ediyor.

"DUMAN KOKUSUNA UYANDIM"

Olayın şokunu atlatamayan ve büyük üzüntü içerisinde olan anne Cemile Öztürk, "Eşim 1 buçukta işten geldi. Yattık. Ben öbür odada uyumuş kalmışım. 3-3 buçuk arasıydı. Telefonum şarjdaydı. Şarjdan alıp geldim. Buraya yatağa yattım. İçeriden duman kokusu gelmeye başladı. Sonra gözümü açtığımda yanımda ufak bir ateş gördüm. ‘Ali kalk yanıyoruz’ dedim ama ne yaptığımı kendim de bilmiyorum. Belki o an üstüne bassak kapanacaktı. Ama ikimiz de uyku sersemiydik, dengemizi şaşırdık. Ev yandı. Gözümüzün önünde gözümüz baka baka hiçbir şey yapamadan yaktık, yandı” dedi.

"BORÇLARIMIZ VAR, ÜSTESİNDEN KALKAMAM"

Evlerini yeniden yaptırmaya ekonomik güçlerinin olmadığını ve hayırseverlerden bu konuda destek beklediklerini aktaran Öztürk şunları söyledi:

“Şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Eşim zaten ayağını kırdı, raporlu. Ben zaten evde ek olsun diye iş yapıyordum. O da yok artık, onu da yapamıyorum. Ev yok dam yok bir şey yok. Yardım istiyorum. Ben 10 sene de çalışsam bu evi eski haline getiremem ki. Zaten ben daha yeni borcunu bitirdim. Kapılarını pencerelerini her yerini yeni yaptırmıştım bu evin. Borçlarını daha yeni yeni bitiriyorum. Daha hala borcumuz var. Şimdi nerede kalıyoruz, kayın pederimin evinde kalıyoruz. O da zaten beyin felci geçirdi. Ses istemiyor. Kendisi şu an hastanede olduğu için rahat kalıyoruz. Üst katımızda kalıyor. Kendisi çıktığında 2 gün sonra çıkaracaklar onu da. O zaman ne yapacağız, hiç bir fikrim yok.”



