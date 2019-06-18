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Denizli’de feci trafik kazası: 6 yaralı

Kontrolden çıkan ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü.

İHA | 18.06.2019 - 09:38..
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Denizli’nin Kale ilçesinde Ramazan Altınmeşe’nin kullandığı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp ardından devrildi.

Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak diğer yaralılar Muhammet, Menekşe, Rabia, Ruken ve İzzet Altınmeşe ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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