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Denizli'de FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Polis ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslardan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 13.01.2020 - 17:05..
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Denizli'de polis ekiplerince, FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Zanlıların bazılarının ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edildi.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonlarda; Vergi Dairesi'nde çalışan 1 kişi, polis kolejinden ilişiği kesilen 1 kişi, askeri okullardan ilişiği kesilen 3 kişi ile FETÖ’ye üye olmaktan yakalama emri bulunan toplamda 19 şahıs gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3’ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bir kişi ise aranması olduğu ilin kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

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