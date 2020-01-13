Denizli'de FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Denizli'de polis ekiplerince, FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Zanlıların bazılarının ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edildi.
19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Düzenlenen operasyonlarda; Vergi Dairesi'nde çalışan 1 kişi, polis kolejinden ilişiği kesilen 1 kişi, askeri okullardan ilişiği kesilen 3 kişi ile FETÖ’ye üye olmaktan yakalama emri bulunan toplamda 19 şahıs gözaltına alındı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3’ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bir kişi ise aranması olduğu ilin kolluk kuvvetlerine teslim edildi.