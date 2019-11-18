Denizli'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve sabit ankesör hatlardan aranarak örgütle temas kurdukları belirtilen, aralarında 3 muvazzaf askerler ile 1 askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

