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Denizli'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Ekipler tarafından gerçekleşen operasyon sonrası gözaltına alınanlar arasında, muvazzaf askerler de bulunuyor.

İHA | 18.11.2019 - 16:18..
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve sabit ankesör hatlardan aranarak örgütle temas kurdukları belirtilen, aralarında 3 muvazzaf askerler ile 1 askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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