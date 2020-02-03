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Denizli'de FETÖ üyesi 3 kişi tutuklandı

FETÖye yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

DHA | 03.02.2020 - 18:40..
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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından, dün kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu belirtilen 15 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konulduğu belirtildi.

Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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