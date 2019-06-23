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Denizli'de gelin arabası kaza yaptı

Gelin arabası kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Kazada, gelin ve damat ile sürücü, yaralandı.

DHA | 23.06.2019 - 16:05..
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Denizli'de Merkezefendi ilçesi Lozan Caddesi'nde kaza meydana geldi.

Düğün konvoyundaki Yunus Emre Eryılmaz yönetimindeki gelin arabası, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü Eryılmaz ile 19 Haziran'da nikahları kıyılan gelin Mediha İncebel (28) ve damat Mustafa İncebel (32) yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılara ilk müdahaleyi konvoydaki yakınları yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Denizli'de gelin arabası kaza yaptı

Denizli'de gelin arabası kaza yaptı

Denizli'de gelin arabası kaza yaptı

Denizli'de gelin arabası kaza yaptı

Denizli'de gelin arabası kaza yaptı

Denizli'de gelin arabası kaza yaptı

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