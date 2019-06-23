1 Denizli'de gelin arabası kaza yaptı Gelin arabası kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Kazada, gelin ve damat ile sürücü, yaralandı.

2 Hindistan’da pazar çadırı çöktü: 14 ölü Hindistan’da kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

3 Trabzon'daki sel felaketinde 1 cansız beden daha bulundu Trabzon'da meydana gelen sel felaketinde yapılan aramalar sonuç verdi. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

4 Avustralya’da cami bahçesine halı saha yapıldı Avustralya'nın Melbourne kentindeki Türklere ait Sunshine Camisi yönetimi, Türk ve Müslüman gençlerin camilerde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak amacıyla caminin bahçesine halı saha yaptırdı.

5 Ahmet Davutoğlu oyunu kullandı Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu oylarını Nejat Sabuncu İlkokulunda oy verdi.

6 Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu birlikte oy kullandı Her seçimde bir skandala imza atan Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu bu kez de geleneği bozmadı.