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Denizli'de genç kız yasağı ihlal ederek otostop çekti

Korona nedeniyle sokağa çıkma yasağına uymayarak otostop çeken kız, polise yakalanınca, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi.

DHA |
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Denizli'de genç kız yasağı ihlal ederek otostop çekti

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer salgınla mücadele kapsamında önlemler almaya devam ediyor.

20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkması yasaklanırken, bazı kişiler bu kuralı ihlal ediyor.

YASAĞA RAĞMEN SOKAĞA ÇIKTILAR

Denizli'nin kısmi karantina uygulanan Acıpayam ilçesinde, giriş ve çıkışlarda denetim yapan ekipler, bir otomobilin arka koltuğunda oturan kızların hareketlerinden şüphelenerek aracı durdu.

Kimlik kontrolü için otomobilden indirilen kızlardan Feriştah Y.'nin 17, Sıla A.'nın ise 15 yaşında olduğu tespit edilirken, genç kızlar yasağa rağmen polislere koronavirüsten korkmadıklarını söyledi.

"CEZA YAZIN ÖDERİM, DEDEM SAĞLAM"

Feriştah Y., Kale ilçesinde yaşayan ablasını ziyarete gittiğini, arkadaşı Sıla A.'nın da kendisiyle geldiğini anlatarak, eve dönmek için Tavas ilçesi çıkışında otostop çekerek, otomobile bindiklerini belirtti.

Feriştah Y., polislerin, ceza kesileceğini bildirmesi üzerine de, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam." dedi.

Sıla A. ise, "Beni bırakın, bir daha Acıpayam dışına çıkmayacağım." dedi.

Denizli'de genç kız yasağı ihlal ederek otostop çekti

Denizli'de genç kız yasağı ihlal ederek otostop çekti

GENÇ KIZLAR KALDIKLARI YERLERE TESLİM EDİLDİ

Sıla A.'nın kent merkezindeki çocuk evinden kaçtığı ve her yerde arandığı belirlenirken, Sıla A., çocuk evine  Feriştah Y. ise ailesine teslim edildi.

Ailelere ise 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Denizli'de genç kız yasağı ihlal ederek otostop çekti

Denizli'de genç kız yasağı ihlal ederek otostop çekti

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