Denizli'de gübre çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

Honaz ilçesindeki bir besi çiftliğinde gübrelerin biriktirildiği foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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İsviçre hükümeti kahve depolamayı bırakıyor

İnsan hayatının devamı için kahvenin zorunlu olmadığını duyuran İsviçre hükümeti artık savaş, kıtlık gibi acil durumlar için kahve depolamaya son vermek istiyor.