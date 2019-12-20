Denizli'de hayır için dağıtılan kek zehirledi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'ndaki bir sınıfta cuma dolayısı ile bir öğrenci tarafından hayır amaçlı kek dağıtıldı.

TOPLU GIDA ZEHİRLENMESİ

Okul dışındaki bir marketten alınarak dağıtılan keklerden yedikten sonra etkilenen öğrenciler için okul yönetimi tarafından ambulans çağrıldı. Toplu gıda zehirlenmesi şüphesi ile okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar bazı öğrencileri hastaneye kaldırdı. 112 acil servis ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.













