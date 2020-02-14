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Denizli'de hayvanlarını otlatmaya giden çoban ölü bulundu

Denizli’de hayvanlarını otlatmaya giden çobanın cansız bedeni bulundu.

İHA | 14.02.2020 - 06:19..
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Denizli’nin Çameli ilçesinde, 47 yaşındaki çoban Sabri Duru, hayvanlarını otlatmak için Dikmen mevkii Kızılin Dağı’na çıktı.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Akşam saatlerinde sürüsün yalnız dönmesi üzerine şüphelenen mahalle sakinleri jandarmaya haber verdi. Mahalle sakinleri ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı bir arama çalışması yaptı. Jandarma ekipleri çobanı arama çalışması sonucunda su deposu mevkisinde Duru’nun cansız bedeni ile karşılaştı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Çobanın ölümü mahalleyi üzüntüye boğarken, olayla ilgili Çameli ilçe jandarma ekipleri araştırma ve soruşturma çalışmasının başlatıldığını bildirdi. Duru’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Denizli'de hayvanlarını otlatmaya giden çoban ölü bulundu

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