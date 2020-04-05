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Denizli'de hırsızlık yapan çifte ev hapsi

İlçelerde 13 hırsızlık olayına karışarak gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen karı-kocaya mahkemece ev hapsi verildi.

DHA |
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Denizli'de hırsızlık yapan çifte ev hapsi

Denizli'de, Jandarma Komutanlığı'na bağılı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Tavas ve Acıpayam ilçelerinde ev ve iş yerlerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayların yaşandığı bölgelerdeki çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.M. (37) ve eşi E.M. (35) olduğunu tespit etti.

HIRSIZ KARI-KOCA YAKALANDI

Jandarma ekiplerince düzenlenen ortaklaşa opeasyonda, S.M. ve E.M çifti yakalanıp, gözaltına alındı.

ÇALINTI EŞYALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, çalıntı oldukları belirtilen 4 av tüfeği, 2 tabanca, 6 Cumhuriyet altını, 1 motosiklet, televizyon, elektrikli süpürge, ütü, matkap, mutfak robotu, motorlu testere gibi birçok elektrikli ve elektronik araç, gereç ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, ele geçirilen çalıntı ürünlerin tutanakla sahiplerine teslim etti.

Denizli'de hırsızlık yapan çifte ev hapsi

EV HAPSİ VERİLDİ

13 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen çift, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.M ve eşi E.M.'ye ev hapsi verildi.

Denizli'de hırsızlık yapan çifte ev hapsi

Denizli'de hırsızlık yapan çifte ev hapsi

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