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Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Pamukkale ilçesinde, otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 23.02.2020 - 11:46..
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Denizli'de, İncilipınar Caddesi istikametinden Bursa Caddesi istikametine doğru ilerleyen Yusuf Hilmi Bal idaresindeki 20 T 0434 plakalı ticari taksiyle Emre Aydın yönetiminde bulunan 20 ZF 713 plakalı araç, kavşak içerisinde çarpıştı.

Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 26 yaşındaki Osman Üremiş’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, olayda yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazanın sonrası polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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