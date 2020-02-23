Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'de, İncilipınar Caddesi istikametinden Bursa Caddesi istikametine doğru ilerleyen Yusuf Hilmi Bal idaresindeki 20 T 0434 plakalı ticari taksiyle Emre Aydın yönetiminde bulunan 20 ZF 713 plakalı araç, kavşak içerisinde çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 26 yaşındaki Osman Üremiş’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, olayda yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazanın sonrası polis geniş çaplı soruşturma başlattı.