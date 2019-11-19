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Denizli'de İran protestolarına destek

İran’da yaşanan protesto gösterilerine destek için pankart açarak izinsiz eylem yapmak isteyen 10 kişilik İran uyruklu gruba polis müdahale etti.

İHA | 19.11.2019 - 21:52..
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Denizli’de, İran protestolarına İranlılardan destek geldi..

İlde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yaşanan olayda, meydanda izinsiz gösteri yapılacağı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçerek bölgeye geldi.

Çok sayıda polis ekibi ile çevik kuvvet ekiplerinin de sevk edildiği olayda polis ekipleri, İran'da yaşanan "benzin zamlarını" protesto gösterilerine pankart açarak destek vermek isteyen eylemci grupla bir süre tercüman aracılığı ile görüştü.

POLİS UYARDI, DİNLEMEDİLER

Polis amirleri grup üyelerine eylemlerinin izinsiz ve yasal olmadığı konusunda uyarılarında bulunarak dağılmalarını istedi. Ancak sayıları yaklaşık 10'u bulan yabancı uyruklu eylemciler de dağılmayacaklarını söyledi.

Ardından eylemciler arasında olan genç 1 kız üzerinde İngilizce "İran'da protesto eden insanları öldürmeyin" yazılı bir döviz açtı. Daha sonra eylemcilerin pankart açmaya çalıştığını da gören polis ekipleri olaya müdahale etti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eylemcilerden 1'i kadın 2 şahsı kelepçeleyerek gözaltına alan polisler, diğer eylemcileri de dağıttı. Yaklaşık 10 dakika süren olay sonrası polis gözaltına aldığı 2 kişiyi emniyete götürdü. Çevreden geçen vatandaşlar da yaşanan olayı ilginç bakışlarla izledi.

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