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Denizli'de iş adamının otomobilinde bomba bulundu

Park halindeki otomobilin içerisinde bomba olduğunu fark eden Ali İşiyok, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bombayı etkisiz hale getirdi.

DHA | 28.02.2020 - 14:37..
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Denizli'nin Çivril ilçesinde, Kayserili iş adamı Ali İşiyok'un park halindeki otomobilinin sol çamurluğunun içinde el yapımı parça tesirli bomba bulundu.

İMHA EDİLDİ

Otomobilin yanına geldiği sırada çamurluktan sarkan kabloyu fark eden İşiyok, durumu polise bildirdi. Olay yerinde bulunan ekipler, vatandaşları uzaklaştırarak bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Daha sonra olay yerine gelen bomba imha ekipleri, çamurluk içeresindeki bombayı etkisiz hale getirdi.

2 AY ÖNCE DE AYNI DÜZENEK KURULDU

Yapılan incelemede, bombanın el yapımı parça tesirli olduğu belirlendi. İşiyok'un iki ay önce de İstanbul'da otomobiline aynı bomba düzeneğinin kurulduğu belirlendi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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