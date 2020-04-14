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Denizli'de karantinadan kaçan şahıs yakalandı

Denizli'de tedavi gördüğü hastanenin 2. katının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak kaçan koronavirüs tanılı hasta ambulansla tekrar hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

AA |
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Denizli'de karantinadan kaçan şahıs yakalandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde ikamet eden ve koronavirüs şüphesi ile Denizli Devlet Hastanesinde izole edilmiş ünitede gözlem altına tutulan 38 yaşındaki Ufuk G'nin odasında olmadığını fark eden görevliler, durumu hastanedeki güvenlik görevlilerine bildirdi.

ÇARŞAFLARI BİRBİRİNE BAĞLAYARAK KAÇTI

Hastanede yapılan araştırmada, Ufuk G'nin 2. kattaki odasının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak zemine indiğinin ve hastaneden kaçtığının tespit edilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Ekiplerce hastane çevresinde arama çalışması başlatıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Polis ekiplerinden bulunması halinde hasta ile temas kurulmaması ve kendisinin özel kıyafetli 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilmesi istendi. Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesine gittiği belirlenen Ufuk G, ekipler tarafından bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ufuk G, ambulansla tekrar Denizli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Denizli'de karantinadan kaçan şahıs yakalandı


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