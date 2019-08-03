Denizli’de kaza: 1 ölü 6 yaralı

Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi üzerinde, Kadir S. idaresindeki 20 EG 182 plakalı otomobil Muhammet Ali K. yönetimindeki 20 GG 444 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışanın etkisiyle araçlar savrularak kaldırıma çıkarken otomobillerden biri yol kenarındaki ağaca çarptı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, her iki araç sürücüsü ile birlikte Mustafa Ali, Müşteva ve Enes K. ile Ahmet ve Ayşe S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldılar.

BİR KİŞİ HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaralılardan Ayşe S. (38) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri bazı yaralıları sıkıştıkları araçlardan çıkardı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.