Denizli'de kaza: 1 ölü

Denizli kara yolunda Turgay Nacak, otomobili ile Denizli istikametine giderken yolun ortasında bir kaplumbağa gördü.
Otomobilini durduran Nacak, kaplumbağayı kenara bırakmak istedi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
O esnada aynı istikamette seyir eden Mehmet Orhanlar'ın idaresindeki 20 AB 070 plakalı otomobil Nacak'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Nacak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Orhanlar, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.