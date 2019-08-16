Denizli'de kaza: 1 ölü

İpekyolu ilçesinde polis ekipleri, narkotik köpeği Oscar’ın da katıldığı operasyonda bir otomobilde 111 kilo 820 gram eroin yakaladı.

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

Yolun ortasında bulunan kaplumbağayı ezilmemesi için kenara alan kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Köpek dövüşü kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

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Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

Kıbrıs'ta Rumlar, Maraş Belediye Başkanlığı için 25 Ağustos'ta kendi kendilerine seçime gidiyor.