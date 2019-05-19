Denizli'de kaza: 1 yaralı

Denizli Sarayköy ilçesinde kaza meydana geldi. İlçe çıkışında yaşanan kazada, Serdar Öner idaresindeki otomobil ile Emre Eryılmaz’ın kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücülerinden Eryılmaz yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARACIN LPG'Sİ SÖKÜLDÜ

Kazanın ardından bölgeye gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ise herhangi bir olumsuzluğu yaşanmaması için araçların LPG bağlantılarını sökerek, güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.





