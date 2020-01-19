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Denizli'de kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Sahibinin sokakta bulduğu Sinsi isimli köpek ile Tom isimli kedi yemeklerini bile aynı kaptan yiyip, birlikte uyuyor.

İHA | 19.01.2020 - 11:48..
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Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsmailler Mahallesi'nde, geçimini çiftçilik yaparak sağlayan 38 yaşındaki Mustafa Ulaş'ın Sinsi isimli köpeği ile Tom isimli kedisi arasındaki ilişki görenleri şaşkına çeviriyor.

''ÇOK GÜZEL BİR DOSTLUK YAŞIYORLAR''

2.5 yıl önce Almanya’dan memleketi Çal'a geldiğini söyleyen Ulaş, "Hobi olarak hayvanlarla ilgilendim ve bunu iş olarak yapmaya karar verdim. Kedi ve köpeklerle vakit geçiriyorum. Tom’u halı saha maçı yaparken halı sahada buldum. Top oynarken sesi kulağıma geldi. Besihaneye getirdim, besledim büyüttüm. Köpeklerimle arkadaş olmaya başladı. Yani ‘kedi köpek gibi didişmek’ sözünün hiçbir alakası yok. Çok güzel bir dostluk yaşıyorlar. Sinsi ise sokak köpeğiydi. 1 yıldır o da benim yanımda. İkisi birlikte arkadaşça geçiniyorlar. Bence örnek olması gereken bir dostluk. Sinsi burada çok güzel bir bekçilik yapıyor. Buradaki bütün hayvanları koruma içgüdüsü çok yüksek. Dışarıdan gelip burada başka hayvan ya da ben olmadığım zaman yabancı kişileri bahçeye sokmaz. Diğer hayvanlar Tom’a zarar vermeye çalışırsa hemen korumaya çalışıyor. Köpeklerle birlikte aynı kaptan yemek, mama yiyorlar, aynı kaptan süt içiyorlar. Bazen köpekler gidip kedinin yemeğini yiyor, bazen de kedi gidip köpeklerin yemeğini yiyor. Bu şekilde birbirleriyle geçinip gidiyorlar.” dedi.

Denizli'de kedi ile köpeğin dostluğu ViDEO

Denizli'de kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Denizli'de kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Denizli'de kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Denizli'de kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor


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