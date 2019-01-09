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Denizli'de kombi patlaması

Bir dairede kombinin patlaması sonucu yangın çıkarken, patlama anında evde bulunan baba ve kızı canlarını zor kurtardı.

İHA | 09.01.2019 - 00:06..
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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 66 Sokak’ta, Sercan Şahin isimli şahsa ait dairenin mutfağında bulunan kombinin patlaması sonucu yangın çıktı.

Denizli'de kombi patlaması

BABA İLE KIZI SON ANDA KURTULDU

O sırada evde bulunan Sercan Şahin ve kızı Serra Şahin (2), kendi imkanları ile evden çıkarak canlarını kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait itfaiye ekibi sevk edildi.

Denizli'de kombi patlaması

İTFAİYE ARACI ÇAMURA SAPLANDI

Ancak olay yerine gelen itfaiye aracı yanlış manevra yapınca çamura saplandı. Bunun üzerine ikinci bir ekip gecikmeli de olsa olay yerine gelerek ,yangına müdahale etti.

Denizli'de kombi patlaması

Yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, evde büyük çapta maddi zarar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Denizli'de kombi patlaması

Denizli'de kombi patlaması

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