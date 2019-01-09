Denizli'de kombi patlaması

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 66 Sokak’ta, Sercan Şahin isimli şahsa ait dairenin mutfağında bulunan kombinin patlaması sonucu yangın çıktı.

BABA İLE KIZI SON ANDA KURTULDU

O sırada evde bulunan Sercan Şahin ve kızı Serra Şahin (2), kendi imkanları ile evden çıkarak canlarını kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE ARACI ÇAMURA SAPLANDI

Ancak olay yerine gelen itfaiye aracı yanlış manevra yapınca çamura saplandı. Bunun üzerine ikinci bir ekip gecikmeli de olsa olay yerine gelerek ,yangına müdahale etti.

Yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, evde büyük çapta maddi zarar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.