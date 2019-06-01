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Denizli'de komşusu odun kesen kadını dövdü

Evinin yakınındaki müstakil evde yaşayan ve bahçesinde odun kıran komşusu Sevcan Yalman'la gürültü yaptığı gerekçesiyle tartışan İsmail İ., önce balkonundan komşusuna şişe, parke taşı attı.

DHA | 01.06.2019 - 13:55..
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İsmail İ., Sevcan Yalman'ı tekme- tokat dövüp, parke taşı ve nacakla(balta) hastanelik etti.

O anlar ise, bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

GÜRÜLTÜ YAPTI DİYE 50 YAŞINDAKİ KADINI HASTANELİK ETTİ

Sarayköy ilçesinde, evinin yakınındaki müstakil evde yaşayan ve bahçesinde odun kıran komşusu Sevcan Yalman'la (50) gürültü yaptığı gerekçesiyle tartışan İsmail İ. (39), önce balkonundan komşusuna şişe, parke taşı ve kova fırlattı. Ardından komşusunun yanına giden İsmail İ., Yalman'ı tekme- tokat dövüp, parke taşı ve nacakla hastanelik etti.

Denizli'de komşusu odun kesen komşu kadını dövdü ViDEO

Denizli'de komşusu odun kesen kadını dövdü

PARKE TAŞI FIRLATTI, NACAKLA SALDIRDI

Olay, geçen perşembe günü, Ahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Ev kadını Sevcan Yalman, evinin bahçesinde odun kırmaya başladı. Bu sırada gürültüden rahatsız olan komşusu İsmail İ., evinin balkonuna çıkarak, Yalman ile gürültü çıkardığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İsmail İ., eline geçirdiği cam şişe, parke taşı ve kovayı Yalman'a fırlattı. Parke taşı sırtına isabet eden Yalman, yere yığıldı. İsmail İ., zemin kattaki balkonunun duvarından sokağa çıkarak Yalman'ın yanına gitti. Tekme- tokat saldırdığı Yalman'ı, daha sonra parke taşıyla darp etmeyi sürdürdü. Kadının elindeki nacağı da alan İsmail İ., yerde yatan yaralı Yalman'a defalarca vurdu. Diğer komşuların araya girmesiyle Yalman, ölümden döndü.

Denizli'de komşusu odun kesen kadını dövdü


ŞİDDET ANI KAMERADA

İsmail İ.'nin gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusuna uyguladığı şiddet, bir evin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde komşusuyla tartışan İsmail İ.'nin parke taşı ve kova fırlatmasının ardından bahçe inmesi, ardından da yerdeki kadına parke taşı ve nacakla defalarca vurması yer alıyor. Komşularının haber vermesiyle ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Yalman'ın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma İsmail İ.'yi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası aynı gün adliyeye sevk edilen İsmail İ., adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.


Denizli'de komşusu odun kesen kadını dövdü

Denizli'de komşusu odun kesen kadını dövdü

Denizli'de komşusu odun kesen kadını dövdü

Denizli'de komşusu odun kesen kadını dövdü

Denizli'de komşusu odun kesen kadını dövdü

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