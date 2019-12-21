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Denizli’de korkunç ölüm: Şah damarını kesti

Denizli’de spiral makinesi ile evinin önündeki ağaçları budamak isteyen adam makinenin kontrolünü kaybederek şah damarını kesti. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA | 21.12.2019 - 15:49..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Sultan Sülayman Caddesi üzerindeki evinin önüne gelen Erdal Kılınç (50) isimli şahıs, ağaçları spiral makinesi ile budamak istedi.

Ağaca çıkan Kılınç, budama yaparken henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü makinenin kontrolünü kaybetti.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kılınç’ın kontrolünü kaybetmesiyle makine önce bileğini ardından boynunu kesti. Kanlar içinde ağaçtan düşen şahsın durumunu gören çevredekiler 112 acil servisi arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler talihsiz adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Erdal Kılınç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Denizli’de korkunç ölüm: Şah damarını kesti

ŞAH DAMARINI KESTİ

Alınan bilgilerde ise Kılınç’ın kontrolünü kaybettiği ve spiral makinesinin boynundaki şah damarını kestiği öğrenildi.

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