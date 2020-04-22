Denizli'de korona hastası 1 ay sonra yoğun bakımdan çıktı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanelerde tedavi gören kişilerden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlığına kavuşan hastalar tek tek taburcu ediliyor.

BİR AY SONRA YOĞUM BAKIMDAN ÇIKTI

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) anestezi yoğun bakım servisinde koronavirüs tanısıyla yatan 77 yaşındaki avukat Mehmet Ali Gölcüklü, yaklaşık bir ay sonra tedaviye olumlu cevap verdi.

Yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı da bulunan Gölcüklü, doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla göğüs hastalıkları servisine gönderildi.

77 yaşındaki koronavirüs hastası 1 ay sonra yoğun bakımdan çıktı

36 YAŞINDAKİ HASTA DA NORMAL SERVİSE ALINDI

Bu arada dahiliye yoğun bakım ünitesinde 19 gündür koronavirüs tedavisi gören 36 yaşındaki Yılmaz Alkan da normal servise çıkarıldı.

"TEDAVİYE CEVAP VERMESİ UMUT VERİCİ"

Anestezi yoğun bakım sorumlu hekimi Prof. Dr. Hülya Sungurtekin, 77 yaşındaki hastasının tedavilere güzel cevap verdiğini belirterek, "Normal servise çıkan hastamızın hem 77 yaşında olması hem de diğer hastalıkları itibarıyla tedaviye cevap vermesi umut verici, bizler ve ailesi için oldukça sevindirici oldu. Hastamızın inancı ve dirençli olması bizleri de motive etmeye yetti." dedi.

Başhekim Prof. Dr. İbrahim Türkçüer ise her iki hastanın da sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

DEZENFEKSİYON KABİNLERİ HİZMETTE

Hastanede koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon kabinlerini hizmete aldıklarını belirten Türkçüer, "Hastanemizde her türlü önlemi almaya devam ederek kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda hiçbir sıkıntı çekmeden hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.