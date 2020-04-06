Denizli'de korona şüphelisi genç kız hastaneden kaçtı

Denizli'de koronavirüs şüphesiyle hastanenin izole edilen bölümünde gözlem altında tutulan 20 yaşındaki M.S. isimli genç kız hastaneden kaçtı.
HASTANEDEN KAÇTI, POLİSLER YAKALADI
Sağlık çalışanlarının durumu farketmesi sonucu İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri 1 saat süren arama çalışmaları sonrasında genç kızı yakalayarak, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastanenin izolasyon bölümüne götürüldü.
KIZ HASTANEYE DÖNDÜ, MAHALLELİ NEFES ALDI
Polis ekipleri hastaneden kaçan M.S.'nin sokakta insanlarla temasta bulunup bulunmadığını öğrenmek için mahalle sakinlerinden bilgi aldı.
Genç kız yeniden hastanede gözlem altına alınınca insanlar rahat bir nefes aldı.