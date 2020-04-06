Denizli'de korona şüphelisi genç kız hastaneden kaçtı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yeri değiştirilen sağlık çalışanı ve eşi, adliyeye sevk edildi.

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Feromon nedir

Feromon, başta insanlar olmak üzere bir türün üyeleri arasında çekim yaratarak iletişim kurmasına yarayan bir kimyasal salgıdır.