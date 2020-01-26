taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9428
Euro
6.554
Altın
1571.81
Borsa
122141.75
Gram Altın
300.359
Bitcoin
50641

Denizli'de koronavirüs iddiası

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisine koronavirüs şikayetiyle hasta geldiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA | 26.01.2020 - 07:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Çinli bir turistin hastaneye 38,5 derece ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

"KORONAVİRÜS BULGUSU YOK"

Hastada mevsimsel gribal enfeksiyon düşünüldüğünü belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Koronavirüs bulguları taşımıyor. Servisin karantina altına alındığı haberleri gerçeği yansıtmıyor. Teyit edilmeden halkı bu tür panikleten haberler konusunda hassas olunması gerekiyor."

Öztürk, hasta turistin tedavisinin normal odada devam ettiğini sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Malatya'da deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Konya'da hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı
Konya'da koronavirüs belirtileri gösterdiği şüphesiyle hastaneye başvuran ve karantinaya alınan Çinli kadın turiste benign pozisyonel vertigo tanısı konuldu.
Kırkağaç’ta depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde depremden hasar gören caminin minaresi, kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Sultangazi'de art arda kazalar: 7 yaralı
İstanbul Sultangazi'de meydana gelen kazayı görüp yardım etmek isteyen minibüs sürücüsünün aracına bir başka otomobil çarptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

368
Çin Devlet Başkanı: Koronavirüs salgını hızla ilerliyor

Çin Devlet Başkanı: Koronavirüs salgını hızla ilerliyor

55
ABD: Irak'taki füze saldırılarında 34 askerimiz yaralandı

ABD: Irak'taki füze saldırılarında 34 askerimiz yaralandı

21
Sultangazi'de art arda kazalar: 7 yaralı

Sultangazi'de art arda kazalar: 7 yaralı

5
Konya'da hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı

Konya'da hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı

16
Süleyman Soylu: 15 bin vatandaşımıza barınak sağlandı

Süleyman Soylu: 15 bin vatandaşımıza barınak sağlandı

8
Kırkağaç’ta depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Kırkağaç’ta depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir