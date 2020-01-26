Denizli'de koronavirüs iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yaptırımlar kaldırılırsa ABD ile müzakerelere dönülebileceği teklifini 'Hayır, teşekkürler!' diyerek reddetti.

Doğumundan bir süre sonra doktorların gelişim geriliği teşhisi koyduğu 11 yaşındaki Umut Yıkılmaz, ailesinin ilkokul birinci sınıfa giderken başlattığı satranç sporundaki başarısıyla dikkati çekiyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentgon), İran'ın Irak'taki ABD hedeflerine yaptığı hava saldırısında 34 askerin travmatik beyin yaralanması geçirdiğini açıkladı.

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Brezilya’da sel: Onlarca ölü ve kayıp var

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde en az 14 kişi hayatını kaybederken, 16 kişinin için kayıp olduğu öğrenildi.