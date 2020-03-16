Denizli'de koronavirüse propaganda yapan 2 kişi yakalandı

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında ‘Cezaevlerindeki Görüşlerin İptal Edilmesini’ protesto etmek amacı ile sosyal medya hesapları üzerinden ceza evlerindeki mahkumlar için toplanma çağrısı içerikli paylaşımlar yapan şahıslar ile af ve mahkum haber adlı grupta paylaşım yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

2 KİŞİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Operasyonda 2 şahıs, ‘suç işlemeye tahrik’ suçlaması ile gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan biri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.