taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4077
Euro
7.1336
Altın
1470.84
Borsa
87316.66
Gram Altın
303.052
Bitcoin
32562.53

Denizli'de koronavirüse propaganda yapan 2 kişi yakalandı

Cezaevlerinde koronavirüse karşı önlemler alınması sonucu sosyal medya üzerinden karşıt propaganda yapan 2 kişiden, 1'i tutuklandı.

İHA | 16.03.2020 - 17:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında ‘Cezaevlerindeki Görüşlerin İptal Edilmesini’ protesto etmek amacı ile sosyal medya hesapları üzerinden ceza evlerindeki mahkumlar için toplanma çağrısı içerikli paylaşımlar yapan şahıslar ile af ve mahkum haber adlı grupta paylaşım yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

2 KİŞİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Operasyonda 2 şahıs, ‘suç işlemeye tahrik’ suçlaması ile gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan biri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Alanya'da sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi
Hava sıcaklığının 19 derece olduğu Alanya'da sahile inenler, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.
Denizli'de FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Polis ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütüne düzenlenen operasyonda 8 kişiden, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Düzce'de doğalgaz patlamasında bir kişi öldü
Doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, patlama sonrası meydana gelen yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli'de 5 araç birbirine girdi
Yolcu midibüsünün de karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, kaza anında midibüsteki yolcuların panik anları ise kameralara yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
785
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
91
Sağlık Bakanı Koca'dan sahte belge açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan sahte belge açıklaması
230
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
356
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
159
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
66
Hindistan halkı koronadan korunmak için inek idrarı içti
Hindistan halkı koronadan korunmak için inek idrarı içti
338
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir