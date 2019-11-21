Denizli'de kurduğu düzenekle iş makinelerinden yakıt çaldı

Denizli’nin Çal ilçesi Hançalar Mahallesi’nde jandarma ekipleri, bir süredir bazı vatandaşlara ait iş makinelerinden akaryakıt çalındığı şikayetleri üzerine harekete geçti.

ÖZEL DÜZENEKLERLE AKARYAKIT ÇEKTİ

Ardından Gökhan G. (30) isimli bir şahsı takibe alan ekipler, şahsın birkaç iş makinesinin deposundan yanında getirdiği bidon ve özel düzenekler ile akarkayıt çektiğini belirledi.

300 LİTRE AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Şahsın kullandığı 34 MKS 02 plakalı otomobili takibe başlayan ekipler, aracı Akkent Mahallesi’nde durdurdu. Şahsı gözaltına alan ekipler, aracın bagajında yaptığı aramada bidonlar içerisinde 300 litre çalıntı akaryakıt ele geçirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen ve çalıntı olduğu belirlenen akaryakıt ise sahiplerine geri verildi.