taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6965
Euro
6.3176
Altın
1469.67
Borsa
106715.55
Gram Altın
269.282
Bitcoin
44789.42

Denizli'de kurduğu düzenekle iş makinelerinden yakıt çaldı

Kurduğu özel düzenekler ile iş makinelerinden motorin çalan bir şahıs, çaldığı 300 litre akaryakıt ile jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İHA | 21.11.2019 - 16:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Denizli’nin Çal ilçesi Hançalar Mahallesi’nde jandarma ekipleri, bir süredir bazı vatandaşlara ait iş makinelerinden akaryakıt çalındığı şikayetleri üzerine harekete geçti.

ÖZEL DÜZENEKLERLE AKARYAKIT ÇEKTİ

Ardından Gökhan G. (30) isimli bir şahsı takibe alan ekipler, şahsın birkaç iş makinesinin deposundan yanında getirdiği bidon ve özel düzenekler ile akarkayıt çektiğini belirledi.

Denizli'de kurduğu düzenekle iş makinelerinden yakıt çaldı

300 LİTRE AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Şahsın kullandığı 34 MKS 02 plakalı otomobili takibe başlayan ekipler, aracı Akkent Mahallesi’nde durdurdu. Şahsı gözaltına alan ekipler, aracın bagajında yaptığı aramada bidonlar içerisinde 300 litre çalıntı akaryakıt ele geçirdi.

Denizli'de kurduğu düzenekle iş makinelerinden yakıt çaldı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen ve çalıntı olduğu belirlenen akaryakıt ise sahiplerine geri verildi.

Denizli'de kurduğu düzenekle iş makinelerinden yakıt çaldı

Denizli'de kurduğu düzenekle iş makinelerinden yakıt çaldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yaşar Büyükanıt vefat etti

Yaşar Büyükanıt vefat etti

271
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

157
İBB duran metro hattı için Alman bankasından kredi aldı

İBB duran metro hattı için Alman bankasından kredi aldı

445
Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

159
Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

168
İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

503
ABD: Videodakiler bizim görüşlerimizi temsil etmiyor

ABD: Videodakiler bizim görüşlerimizi temsil etmiyor

244
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir