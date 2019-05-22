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Denizli'de lüks ciple öğrenci servisi çarpıştı

Lüks bir araçla içinde öğrencilerin olduğu minibüsün çarpışması sonucu 9’u öğrenci 14 kişi yaralandı.

İHA | 22.05.2019 - 11:22..
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana gelen kazada, öğrencileri taşıyan Kudsi Kabalar idaresindeki 20 S 0312 plakalı minibüs, kontrolsüz kavşakta Adil Kabaca’nın kullandığı 20 ABF 376 plakalı lüks araçla çarpıştı.

9'U ÖĞRENCİ 14 YARALI

Kazada 9’u öğrenci, 14 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde lüks araç yolun sağından, öğrencileri taşıyan minibüs ise yolun solundan gelirken ardından araçlar kavşakta büyük bir gürültü ile çarpışıyor. Çarpışma anı ise kameranın açısında yer alan ağaçtan dolayı görülemiyor. Kaza sonrasında çevredekiler, panikle araçlara doğru koşarak yardım etmeye çalışıyor.

Denizli'de 9’u öğrenci 14 kişinin yaralandığı kaza

HJLBH

Denizli'de lüks ciple öğrenci servisi çarpıştı

Denizli'de lüks ciple öğrenci servisi çarpıştı

Denizli'de lüks ciple öğrenci servisi çarpıştı

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