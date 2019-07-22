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Denizli'de mahalleyi saran koku, ölümü ortaya çıkardı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 5 gün önce ölen adamın cesedi, ortaya çıkan koku sayesinde bulundu.

İHA | 22.07.2019 - 11:37..
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Pamukkale'nin Dokuzkavaklar Mahallesi'nde iki katlı binanın ikinci katında oturan Mevlüt Dağdaş, sabah saatlerinde işten geldi ve mahallesinde dayanılmaz bir kokuyla karşılaştı.

Denizli'de mahalleyi saran koku, ölümü ortaya çıkardı

DURUMU FARK EDİP POLİSE HABER VERDİ

Kedi ya da köpek leşinden şüphelenen Dağdaş, bina çevresini kontrol etti. Dağdaş, ardından binanın alt katında oturan 60 yaşındaki Nimet Taş’ın evinden geldiğini fark etti. Daha sonra kapıyı çalan Dağdaş, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girmek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Polis, itfaiye yardımıyla içeri girdi.

Denizli'de mahalleyi saran koku, ölümü ortaya çıkardı

İTFAİYE OKSİJEN TÜPLERİYLE İÇERİ GİRDİ

Eve giren ekipler, şahsın öldüğünü belirledi. Ceset yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, cesedi çıkarmak için eve oksijen tüpleri ile girdi. Çevredeki vatandaşlar da kıyafetleriyle burunlarını kapatmak zorunda kaldı. Yapılan ilk incelemede cesedi şişmiş olan Taş’ın yaklaşık 5 gün önce öldüğü belirlendi. Şahsın ölüm nedeni araştırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Denizli'de mahalleyi saran koku, ölümü ortaya çıkardı

Denizli'de mahalleyi saran koku, ölümü ortaya çıkardı

Denizli'de mahalleyi saran koku, ölümü ortaya çıkardı

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