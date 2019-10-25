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Denizli'de narkotik operasyonunda 9 kişi yakalandı

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 9 kişi çok sayıda uyuşturucu maddeyle yakalandı.

DHA | 25.10.2019 - 18:59..
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Denizli'de, İstanbul'dan getirildiği bildirilen çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 kişi de gözaltına alındı.

TEKNİK TAKİBE ALINDI

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu madde getrileceği bilgisi aldıktan sonra çalışma başlattı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, uyuşturucu maddelerin getirilip, satışının yapılacağı evi tespit etti.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Sevkiyatın yapıldığı belirlenen minibüste yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 510 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda da 5 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile 3 ecstasy uyuşturucu hap bulundu.

Denizli'de narkotik operasyonunda 9 kişi yakalandı

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