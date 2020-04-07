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Denizli'de oğlunu öldüren kadın teslim oldu

4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdükten sonra polisi arayan kadın, gözaltına alındı.

AA |
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Denizli'de oğlunu öldüren kadın teslim oldu

Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Nagihan K., Servergazi Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple oğlu Ali K.'yi boğarak öldürdü.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA POLİSİ ARADI

Oğlunu öldürdükten sonra emniyet güçlerini arayan kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Ali K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Denizli'de oğlunu öldüren kadın teslim oldu

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Nagihan K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, basketbol antrenörü olan eşinin ise işi nedeniyle yurt dışında bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, küçük çocuğun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli'de oğlunu öldüren kadın teslim oldu

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